Gamou 2024 : La Sonatel renforce son dispositif dans les sites religieux à Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et Thiénaba

Vendredi 13 Septembre 2024

«À l'occasion du Gamou 2024, Sonatel a considérablement amélioré ses infrastructures pour offrir une expérience client optimale. Ces efforts couvrent les services voix, Sms, internet, et Orange Money, garantissant aux pèlerins une connectivité sans précédent. Pour le Très haut débit mobile, Sonatel a renforcé ses équipements et généralisé la 4G++. La 5G est présente à Tivaouane et Kaolack, avec respectivement des hausses de capacités de +320% et +300% », renseigne l’opérateur de télécommunication.



Sonatel informe avoir étendu son cœur réseau pour accueillir le trafic, avec une capacité de 13 080 000 abonnés et 500 000 appels simultanés. Elle a également optimisé le réseau roaming pour les pèlerins nationaux et internationaux.



«Sonatel a opéré une augmentation de la capacité avec une bande passante de 1,6 Tbs et 100 points d'accès Wi-Fi dans les zones de forte affluence pour la Data mobile et l’internet. La Fibre optique est disponible avec une extension Ftth jusqu'à 1 Giga, permettant de raccorder plus de 35 000 clients dans les villes saintes. Orange Money a vu ses capacités renforcées pour une meilleure disponibilité », lit-on dans le communiqué.



Sonatel a également déployé 16 liaisons spécialisées dans les grands sites religieux du Gamou pour retransmettre l'événement en direct dans le monde entier. En plus des 100 points d’accès Wi-Fi installés dans les zones de forte affluence pour améliorer l’expérience utilisateur.



Tout au long de l’événement un dispositif de veille sera mis en place pour recueillir le ressenti de nos clients sensibles et éventuellement améliorer la qualité au niveau de leur zone de couverture. Il permettra la qualification et traitement des plaintes reçues via nos services clients ou le portail Artp Sama réseaux avec un délai (temps réel), et ensuite dérouler les actions de correction et faire retour au client. La présence d'équipes terrain pendant 7 jours (4 jours avant et 3 jours après l’événement) avec une équipe d’astreinte à Tivaouane et Kaolack avec la logistique nécessaire pour une intervention rapide. La Mise en place d’une cellule de veille pour garantir la haute disponibilité des services pendant l’événement.



Sonatel renforce son engagement citoyen à travers plusieurs initiatives solidaires. Les « Wagn Orange Money » seront présents à Kaolack et Tivaouane, offrant repas et boissons aux pèlerins. De plus, Sonatel inaugure quatre puits d’eau potable (deux à Tivaouane et deux à Ndiassane) et fournit une série de ressources logistiques et matérielles, incluant 25 bâches d’eau, 10 motopompes, et divers équipements, pour une valeur totale de 12 millions de FCFA.



En complément, Sonatel remet des terminaux haut de gamme et des cartes de recharge aux Khalifes Généraux et chambellans, et reconduira son programme « Les essentiels du pèlerin », incluant parasols, chasubles, et autres commodités utiles pour le bon déroulement de l'événement.



Dans le cadre du Gamou, Sonatel organise la 3ème édition des Hackathon Sonatel et Dsf à Tivaouane, réunissant 50 étudiants autour du thème « Le numérique au service de la Hadara Malickiya de Tivaouane ». Ce hackathon, s’est déroulé du 7 au 9 septembre 2024, et a exploré comment le numérique peut contribuer au développement socio-économique local. Avec un grand forum ouvert au public pour discuter des solutions numériques pour la Hadara.



En parallèle, Orange Digital Center lancera une caravane de formation destinée à initier 500 jeunes aux métiers du numérique à Tivaouane, Kaolack et Ndiassane, favorisant ainsi l’inclusion numérique et l’innovation pour l’avenir.

Adou FAYE





