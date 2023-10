Gamou annuel de Sindia : Un moment saisi par Thierno Amadou Moctar Diallo, pour interpeler l’Etat La 27e édition du Gamou annuel de Thierno Moctar Diallo de Sindia, s’est tenue sous le signe d’un hommage au prophète de l’Islam. La cérémonie officielle de cette manifestation religieuse a été pour le Thierno de Sindia, une occasion de magnifier les actions exécutées par le comité local de développement tenu pour les préparatifs du Gamou. En outre, il a lancé à l’endroit des autorités gouvernementales, un chapelet de doléances et de vœux.

En premier, tout en louant les actions menées par le Président Macky Sall pour le développement et l’émergence du pays, il a sollicité sa clémence et sa grâce, pour la libération des personnes détenues dans les prisons pour des raisons connues de tous.



Sur un autre registre, il a demandé plus de considération pour les problèmes liés à l’emploi des jeunes et particulièrement, dans la commune de Sindia. A l’en croire, celle-ci regorge de sociétés et d’entreprises les utilisant dans la précarité. S’ils ne sont pas mal payés, ils disposent de contrats peu rentables.



Son désir ardent est de voir ces usines et entreprises, permettre à ces jeunes d’accéder à des emplois décents. Cette solution est la seule pour conjurer les maux affectant la commune de Sindia, comme l’émigration clandestine, les vols et les agressions.



Thierno Moctar Diallo a prié pour la paix et la prospérité du pays et a remercié toutes les personnes, de près ou de loin, ayant participé à la réussite du Gamou. Il a prié aussi pour ses talibés de la sous-région et des pays limitrophes, ceux des deux Guinée, de la Gambie et du Mali.













