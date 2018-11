Gamou de Thiénaba - Sortie contre Macky Sall: "J'assume les propos de mon porte-parole"

La cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba a été marquée cette année par une sortie retentissante du porte-parole Serigne Baye Diop Seck contre Macky Sall et son régime.



La teneur du message est telle que d’aucuns pensaient que la position n’était pas celle prise par le Khalif Général Cheikh Ahmed Tidjane Seck. Mais, bien au contraire, ce dernier a confirmé les propos de son porte-parole.



«Le pouvoir de Macky Sall ne nous respecte pas», avait déclaré Serigne Baye Diop Seck, porte-parole du khalif général de Thiénaba, lors de la cérémonie officielle du Gamou, devant la délégation gouvernementale comprenant entre autres les ministres Alioune Sarr et Abdou Ndéné Sall.



Face à cette sortie qui a suscité un véritable tollé, le khalife général Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Seck est sorti de sa réserve pour prendre la défense de Serigne Baye Diop Seck. «Les propos tenus par mon porte-parole émanent de moi et je les assume entièrement», a martelé hier Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Seck, pour mettre fin à la polémique selon laquelle son porte-parole a exprimé une position personnelle.



Le guide religieux soutient que Serigne Baye Diop Seck a rendu fidèlement le message qui lui avait été confié. Pour rappel, lors de la cérémonie officielle, le porte-parole du khalif général de Thiénaba avait été particulièrement rude contre le pouvoir de Macky Sall. Serigne Baye Diop Seck n’avait pas mâché ses mots devant les ministres Alioune Sarr et Abdou Ndéné Sall pour exprimer la colère de la famille Seck contre Macky Sall et son régime.



D’autant qu’il avait indiqué que «le respect et la considération que voue le khalife Général de Thiénaba au Président Macky Sall sont sans commune mesure et connus de tous. Quand il convoitait le fauteuil présidentiel, Macky Sall a effectué une fois la prière du crépuscule à Thiénaba.



Et à cette occasion, le Khalife Cheikh Ahmed Tidjane Seck avait longuement prié pour lui. Alors que personne n’y pensait, Macky Sall a été finalement élu en 2012. Après cette victoire à la présidentielle, le Khalif s’est impliqué pendant toutes les autres élections suivantes, pour que le Président Macky Sall gagne à Thiénaba, et toute la famille s’est toujours associée à cette démarche. Mais force est de constater malheureusement que l’Etat n’a pas rendu à la famille la monnaie de sa pièce ; et désormais, elle va adopter la même posture à l’endroit du régime». Selon lui, que tout le monde se le tienne pour dit, les véhicules 4X4, les résidences et les enveloppes n’intéressent pas la famille d’Amary Ndack Seck.











L’As