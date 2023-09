Gamou de Tivaouane: L’ONAS, en plus d’améliorer le cadre de vie, gère bien les inondations La ville sainte de Tivaouane peut désormais, se réjouir de l’apport de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Cette société a mis dans cette localité, un dispositif de gestion des inondations qui fonctionne à plein régime. Présentement, l’écrêtage du bassin exécutoire se fait de manière continue. L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), a de même, installé au bassin de Pambal, une motopompe de 2.000 m3/heure pour l’écrêtage et un groupe électrogène de 400 Kva.

Les populations de Tivaouane ont constaté que le niveau de l’eau du bassin a considérablement baissé avec le pompage, initié par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal. Alors que le pompage pour en rabattre davantage se poursuit.



D’après le responsable du service régional de l’Onas à Thiès, Abdoulaye Ngom, pour le renforcement du système d’écrêtage du bassin, 2 km des tuyaux de type anaconda ont été déployés pour l’évacuation des eaux pluviales. Il précise que ses équipes ont en ligne de mire d’offrir un meilleur cadre de vie à des milliers de fidèles, qui participeront au Gamou de Tivaouane.



« Nous avons installé 2 km de tuyaux anaconda. Des mesures prises permettent de réduire les conséquences d’éventuelles inondations », a renseigné Abdoulaye Ngom. Ces mesures, dit-il, viennent en renfort à de tout ce qui a été fait bien avant l’hivernage. Dans cette ville, il a été constaté que l’ONAS, dans le cadre des opérations pré-hivernage, a curé 4 km de réseau, nettoyé toutes les grilles avaloires. Et, des points bas de Keur Matar, de Keur Khaly et de Kouly, ont été traités. Malgré tout, le dispositif de pompage sur ces différents sites est toujours maintenu.



Plus de 21 points bas traités



Pour le drainage des points bas, les équipes de l’ONAS ont mis en place les motopompes, reliées à des tuyaux anaconda. Au total, plus de 21 points sont traités. « Nous avons pris toutes les dispositions pour qu’il y ait moins de problèmes durant le Gamou. Nous avons visité des ouvrages. Pour ce qui est de la gestion des eaux pluviales, au-delà du traitement de 21 points bas, nous avons renforcé le dispositif de pompage de Pam », avait souligné le Directeur général de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo. Il est également prévu le traitement de 21 points bas, identifiés à travers la cité religieuse. Ces engagements de l’ONAS ont été concrétisés.





Charges des ménages réduites



Consciente que l’événement religieux draine des milliers de fidèles, l’ONAS va installer une centaine de toilettes mobiles dans des lieux d’affluence à travers la ville. Déjà, la vidange des fosses septiques des quartiers qui ne sont pas desservis par le réseau des eaux usées, a démarré depuis le dimanche 17 septembre 2023. Depuis dimanche dernier, les 50 camions ont déjà fait 2 000 rotations pour vidanger les fosses septiques des ménages.



Ailleurs, ces opérations démarrées avant le Gamou, vont se poursuivre pendant et après l’événement religieux. Ces opérations de vidange réduisent les charges des ménages, si l’on se sait qu’une famille dépense en moyenne 20.000 francs Cfa par rotation. Durant la période d’affluence, la fréquence de la vidange des fosses septiques s'accélère. Et, des milliers de ménages seront épargnés de la charge de la vidange, avant, pendant et après le Gamou.















