Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gamou de Tivaouane et de Ndiassane: L’ONAS apporte un appui aux familles religieuses Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Septembre 2023 à 13:44 | | 0 commentaire(s)| L’ONAS n’est pas seulement sur le terrain de la gestion des inondations dans la cité religieuse de Tivaouane. Il assume sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Le mardi 27 septembre 2023, une délégation mandatée par le Directeur général, Mamadou Mamour Diallo a remis des packs d'eau aux familles religieuses.

La délégation de l’ONAS a été reçue par Serigne Mbaye Sy Abdou, représentant du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy. Elle a remis au guide religieux, des packs d’eau et des parapluies ,entre autres. Le guide religieux a magnifié le travail de l’ONAS et les efforts en cours pour améliorer le cadre de vie.



Après le Khalife général, la délégation conduite par le Conseiller technique Ousmane Mbaye, s’est rendue chez Moustapha Sy Al Amine, Serigne Sidy Ameth Sy Dabakh, entre autres.



Ce don est inestimable aux yeux des bénéficiaires car l’eau est l’un des produits les plus consommés durant le Gamou de Tivaouane. « On n’a l’habitude de dire que l’eau, c’est la vie. C’est la denrée la plus consommée en ce moment à Tivaouane. Elle est beaucoup demandée par les fidèles durant le Gamou », estiment les bénéficiaires.



Le Directeur général de l’ONAS est revenu sur le sens d’un tel appui dans une vidéo que nous partageons avec vous.





Accueil Envoyer à un ami Partager