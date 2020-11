Aéroport Blaise Diagne: Gana Mbengue chopé après une cavale de 3 ans en Russie

Ayant réussi à pomper 19 millions FCfa des caisses de la station Elton de Mbao qu’il gérait, Gana Mbengue a pris la poudre d'escampette pour aller se terrer en Russie et éviter une condamnation pénale.



Hélas pour lui, l'homme de 44 ans, marié à deux épouses, a finalement été rattrapé par son passé, car une fois qu'il a foulé le sol sénégalais, il a été interpellé à l'Aéroport International Blaise Diagne. En effet, confronté à des difficultés en Russie, il a finalement décidé de rentrer au bercail. Mais, cela lui a coûté cher, car il a été inculpé et traduit hier devant le juge des flagrants délits de Dakar, pour des faits d'abus de confiance portant sur 19 millions FCfa.



Pour ces détournements qu'il a commis au préjudice de son employeur, les faits remontent en 2017. En effet, au cours d'un contrôle annuel des comptes de la station, un trou de 19 millions FCfa a été noté. C'est au prévenu qui n'était autre que le gérant que ce gap a été imputé. Mais, il s'est fondu dans la nature pour aller en Russie. C'est dans ses circonstances que ces employeurs ont déposé une plainte au niveau de la Section de recherches.



Gana Mbengue reconnaît le vol, mais prétexte qu’il qu'il était sous l'emprise d'une force mystique



Hier, devant le juge, il a reconnu les faits sans difficulté. « J'étais chargé de gérer le personnel et la caisse. De ce fait, je recevais des sommes d’argent que je devais verser dans le compte de Elton », dit-il d'emblée, avant d'imputer les manquements au fait qu'il était sous l'emprise d'une force mystique. « En avril 2017, un tiers est venu dans mon bureau. Après m'avoir serré la main, j’ai perdu la raison. C’est quand il est parti que j’ai remarqué que l’argent n’était plus dans le coffre. Ce montant concernait le versement de trois jours. J'avais pris peur, car à Elton, des gens ont été condamnés pour des sommes inférieures au montant que j’ai perdu. Ainsi, j’ai créé des crédits fictifs pour combler le gap », a-t-il ajouté. Et quand il s’en est ouvert à un de ses amis, ce dernier lui a conseillé de quitter le pays pour éviter la prison.



«Mes misères en Russie : je gagnais l’équivalent de 8000 FCfa par jour»



Et avant de partir en Russie, il a encore détourné 3 autres millions du coffre de Elton. Ce père de famille qui a transité par la Guinée avant de rallier la Russie, a raconté au tribunal les misères qu'il a vécues là-bas et qui lui ont valu son retour au Sénégal. « Je suis resté trois ans à l’étranger. Mais, je ne parvenais pas à joindre les deux bouts car j’étais mal payé là-bas. Je gagnais par jour la somme de 8000 francs. Avec cet argent, je ne pouvais pas rembourser mes dettes. Finalement, j'ai décidé de revenir au Sénégal parce que mes épouses et mes enfants me manquaient. Et les conditions dans lesquelles je vivais en Russie devenaient insupportables », révèle-t-il.



Elton lui réclame 29 millions, Gana prend 6 mois ferme et 19 millions à payer



Me Cheikh Faye, chargé de défendre les intérêts de Elton, a réclamé 29 millions FCfa au titre du préjudice. S'agissant du procureur, il a requis 1 an de prison ferme à son encontre. Avant que les avocats de la défense ne demandent une application bienveillante de la loi pénale. Après les débats, Gana Mbengue a été condamné à 6 mois de prison ferme en plus du montant de 19 millions FCfa de dommages et intérêts qu'il doit payer à la société Elton.









Fatou D. DIONE