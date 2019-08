Gandiol : Des centaines d’enfants démunis circoncis

La maison de santé de proximité, Al Hadj Papa Guèye, en partenariat avec des organisations sanitaires et des associations communautaires du Gandiolais, a déroulé ce week-end, la seconde édition de sa journée de circoncision.



L’opération sanitaire, révèle-t-on, cible plus de 300 enfants démunis et des talibés, issus des villages environnants. Sous ce registre, des consultations gratuites ont été offertes aux populations et des médicaments remis gratuitement.



