Gardien des "Lions" : Aliou Cissé tranche ce lundi

Entre Khadim Ndiaye et Abdoulaye Diallo, les deux favoris pour le poste, qui va débuter dans les cages du Sénégal pour son premier match du Mondial, ce mardi contre la Pologne ? Le coach des "Lions" va trancher ce lundi, selon un cadre de la Tanière cité par Stades.



Cette source du journal sportif croit savoir en faveur de qui Cissé va trancher. «Le coach n’a encore rien dit sur le gardien qui sera titulaire pour la Coupe du monde. Il va le faire demain (aujourd’hui), rapporte-t-elle. Mais je pense que c’est Khadim Ndiaye qui va être dans les buts.»



Stades informe que les performances du portier de Horoya lors des matches amicaux contre le Luxembourg (0-0), le 31 mai dernier, et la Corée du Sud (2-0, huis-clos), le 11 juin, devraient peser sur la balance. Lors de ces rencontres, Khadim Ndiaye a rendu des copies propres avec en prime, quelques arrêts décisifs.



Pendant ce temps, signale le journal, Diallo a pris deux buts contre la Croatie (1-2). Certes sa responsabilité n’est pas directement établie dans cette défaite, et il a réalisé des interventions de grande classe, face à un adversaire XL de surcroît, mais son concurrent, qui a bouclé avec brio les qualifications pour le Mondial, semble détenir une petite longueur d’avance.