Gare de Rufisque: Le Ter heurte une personne

Ce jeudi 09 février 2023, à 7h30, le train 20010 en provenance de Diamniadio, a heurté une personne présente sur la voie,

dans le domaine ferroviaire, à environ 300 m de la gare de Rufisque.



Les équipes de la SETER, de la SENTER, du Groupement de Gendarmerie du TER (GGTER) et de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), sont actuellement mobilisées pour gérer cet accident, lit-on dans un communiqué parvenu à Leral.



Toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le site. La SETER œuvre pour prendre en charge les voyageurs et rétablir les circulations entre Rufisque et Diamniadio, dans les meilleurs délais.



Nous rappelons que l’accès à l’emprise ferroviaire est strictement interdit pour la sécurité de tous.



La SETER et la SENTER font de la sécurité, une priorité.