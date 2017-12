Gaston Mbengue : « Si Serigne Moustapha Sy a un quelconque pouvoir, qu’il me tue »

«J’ai fait partir Abdou Diouf en utilisant une prière spéciale un jeudi à Yenn. J’ai fait aussi partir Yaya Jammeh. le président Emmanuel Macron n’a pas remporté la présidentielle française mais c’est moi qui ai écarté Marine Le Pen par mes prières. J’ai la même arme contre Macky Sall… Celui qui me défie en verra les conséquences », tels sont les propos de Serigne Moustapha Sy qui n’ont vraisemblablement pas du tout plu à Gaston Mbengue. Pour ce dernier, « à écouter le discours de Serigne Mbaye Sy Mansour ou encore de Serigne Bass Abdou Khadr, on se rend compte que ceux-là respectent les talibés. Mais dire que j’ai le don d’élire et de destituer qui je veux n’est que pure mots. Si Serigne Moustapha Sy a ce don, qu’il me tue ». Après Abdou Mbow donc, un autre proche du régime en place minimise les propos du guide religieux. Quoi de mieux que 2019 pour voir ce qu’il en sera ! Source: Senenews