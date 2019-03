Gendarmerie et Police : vers une fusion, selon le commissaire Tabara Ndiaye « La fusion de la gendarmerie et de la police est en phase de réflexion ». C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de la Police, le commissaire Tabara Ndiaye, dans l’émission Grand Jury de ce dimanche, précisant que « les conditions ne sont pas encore définies. On espère d’ici peu qu’il y ait une fusion, qu’il n’y ait plus cette séparation entre les secteurs ». La commissaire estime, toutefois que « la concurrence entre les deux corps que l’on peut remarquer présentement sur le terrain est saine et crée une émulation chez les deux corps ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2019 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|



