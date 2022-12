Gendarmerie : sortie d’élèves-gradés et 1 134 élèves-gendarmes

Présidant la rencontre en présence du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Moussa Fall, le ministre des Forces armées a invité les récipiendaires à avoir comme sacerdoce le secret professionnel et le devoir de réserve qui constituent des obligations majeures qui s’appliquent à tout militaire.



A en croire Me Sidiki Kaba, la vitalité démocratique du Sénégal exige que les gendarmes soient des remparts de l’ordre républicain et des garants des libertés fondamentales des citoyens.



Il a invité aussi les sous-officiers à faire preuve de courage, d’imagination et d’esprit d’anticipation pour être à niveau par rapport aux exigences des nouvelles réalités de la délinquance