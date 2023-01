Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Généalogie : Mamadou Moustapha Bâ, un digne héritier de son illustre aïeul, Maba Diakhou Bâ Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2023 à 23:05 | | 0 commentaire(s)| Natif de Nioro, un terroir chargé d’histoire et de culture, Mamadou Moustapha Bâ est le fils de l’honorable Thierno Diagne Bâ, lui-même fils de Elhadji Doudou Bâ, ce dernier est le fils de Abdou Yacine Bâ, dont le père est Saer Mati Bâ, fils aîné de Maba Diakhou Bâ, descendant de Ndiougou Hampathé Bâ, podorois d’origine et petit-fils de Koli Tenguella.

Sokhna Yata Wilane, une dame vertueuse, est la mère de Mamadou Moustapha Bâ. Sa grand-mère maternelle, Kiné Bâ est la fille de Ibrahima Bâ, ancien Chef de canton à Kougheul. Pour l’histoire, l’immortel Maba Diakhou Bâ, Mamour Ndari Bâ, Abdoulaye Oulimata Khouma Bâ et Ousmane Sokhna Mangane Bâ sont des frères de même père.



Sokhna Maty Ndiaye, la mère de Saër Maty Bâ, fils aîné de Maba Diakhou Bâ et Alboury Ndiaye du Djoloff, sont frère et sœur. Maba Dioukhou Bâ est le fils de Diakhou Dièye, originaire du Djolof dont le père s’appelle Dame Dièye.



Les anciens députés à l’Assemblée nationale, Ndiogou Wack Bâ et Mamour Ousmane Bâ, Babacar Bâ ancien ministre de l’Economie et des Finances et le Colonel Tamsir Bâ de la Gendarmerie qui a joué un rôle précieux lors de la crise du 17 Décembre 1962, opposant Léopold Sédar Senghor à Mamadou Dia, sont tous de la famille de Maba Diakhou Bâ, dont est issu Mamadou Moustapha Bâ, argentier de l’Etat du Sénégal.



Papa gâteau, père de famille exemplaire, Mamadou Moustapha Bâ scrute l’avenir avec sérénité et confiance aux côtés de sa distinguée et charmante épouse Yacine Sall, une tête bien faîte, qui demeure et reste sa joie de vivre et sa source d’équilibre.



Quinquagénaire, Mamadou Moustapha Bâ sera-t-il intronisé Almamy au soir de sa brillante carrière au service du Sénégal qu’il aime passionnément, pour pérenniser le legs de son illustre aïeul l’Almamy Maba Diakhou Bâ ?











