Général Mansour Seck : "Je crois que Imam Ndao et Cie préparaient quelque chose contre le Sénégal"

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juin 2018

Le général Mamadou Mansour Seck fait partie de ceux qui ont suivi au plus près le procès Alioune Ndao et Cie, jugés pour terrorisme. L’ancien chef d’Etat-major général des Armée (Cenga) s’est fait une religion sur cette affaire, qui a tenu en haleine les Sénégalais, il y a quelques jours.



" J’ai assisté à certaines séances (audiences, Ndrl), mais à mon âge, c’est la première fois que j’ai entendu dire que pour approfondir ma connaissance de l’Islam, j’ai appris à manipuler des Kalachnikov, à utiliser et à conduire des chars de combat, cela n’a rien à voir pour moi avec la religion ", fait-t-il observer dans un entretien paru dans L’Observateur.



A la question de savoir s’il est convaincu que les mis en cause prépareraient quelque chose contre le Sénégal, il déclare : « Je le crois parce qu’on a donné des informations. D’abord on ne l’a pas fait à Dakar, on l’a fait dans une ville qui est décentralisée par rapport à Dakar, sur la couverture de la religion, pour aller jusqu’à dire que j’ai appris comment utiliser le Kalachnikov, la remonter pour des histoires de la religion à connaitre. Lorsqu’on parle de somme très importantes, ce n’est pas n’importe quoi. Ce sont des velléités. Ils ne sont pas arrivés à commencer leur affaire, mais l’Etat a tout à fait le droit de prendre des mesures, pour que ces gens ne puissent pas être nuisibles en quoi que ce soit ».



Imam Aliou Ndao et ses Co-accusés seront fixés sur leur sort 19 juillet prochain. Le parquet a requis l’acquittement pour certains et les peines de travaux forcés dont la perpétuité pour d’autres.







