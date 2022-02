Général Mansour Seck sur les coups d’Etat «Les militaires ont été formés pour des combats et non pas pour la politique» L’ancien chef d’État-major général des armées, le général Mamadou Mansour Seck, a donné sa position ferme sur la vague de coups d’État en Afrique, surtout à l’Ouest du continent.

« Cela nous rappelle ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans. Je pense que la Cedeao a bien fait d'avoir une convention que 16 pays de la sous-région ont acceptée. Le principe général numéro un, est que les pays soient dirigés par des gens élus. C’est ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel », a rappelé l’ancien Cemga, le général Mamadou Mansour Seck.



Aussi, dit-il, tout autre système de gouvernance devrait être banni. « Il y a des sanctions en adéquation avec la situation. C'est la raison pour laquelle les sanctions de la Cedeao se justifient. Les militaires ont été formés pour faire des combats, mais pas pour faire de la politique. Ils doivent rester dans les casernes. C'est la règle », assène l’ancien Cemga.



Selon lui, le plus souvent, ce sont le fait des forces spéciales. Général Seck : « Elles sont mieux équipées, mieux préparées à tout point de vue et elles sont à côté du pouvoir. Elles connaissent les forces et les faiblesses, etc. Mais cela, ce sont des positions individuelles qu'on ne peut pas prévoir ».



« Les coups d'État militaires sont à bannir. Ceux qui gouvernent doivent être des gens élus par le peuple. Les militaires sont des citoyens comme tout le monde, mais ils ont choisi au départ, une voie particulière avec des rails et des règles. On ne peut pas mélanger les militaires avec le reste. Au Sénégal, nous avons une armée républicaine qui ne se mêle pas de la chose politique », a- t-il précisé.













Tribune



Par Fara Michel Dièye