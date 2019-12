Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici George Lazenby : L’acteur qui a incarné le rôle de James Bond révèle avoir couché avec plus de 1 000 femmes Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 10:58 | | 0 commentaire(s)| À seulement 29 ans, George Lazenby est devenu le plus jeune acteur à incarner le rôle de James Bond en 1969. 50 ans après, George Lazenby affirme que son rôle en tant que 007 dans le film On Her Majesty’s Secret Service a fait de lui le « chouchou » des femmes.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, il a déclaré au Herald Sun, dimanche, qu’il avait probablement couché avec plus d’un millier de femmes à son époque. « Je couchais avec six filles par semaine à Londres. »



« C’était l’époque de la pilule, des minijupes, les filles étaient folles. »



Il affirme que la rumeur selon laquelle il aurait couché avec plus de 1 000 femmes pourrait être vraie. « Il n’y avait rien de mieux à faire. Je ne sais pas, je n’ai jamais compté, mais j’ai continué avec cette vie jusqu’en 1980 quand le SIDA est apparu. Je ne voulais pas mourir de cette maladie. »



La star légendaire a reçu une nomination aux Golden Globe pour son interprétation de 007, mais a refusé de jouer un autre film de Bond car il pensait que la franchise était « terminée. »



George avait auparavant déclaré au magazine The Lady qu’il avait pris la décision de ne pas revenir pour un deuxième film, malgré l’idée fausse qu’il avait été renvoyé de la franchise. « Mon manager m’a dit que James Bond était fini. »



Bien qu’il ait joué le rôle du célèbre espion britannique en 1969, George affirme qu’il n’a jamais vu un film de James Bond depuis.

Seuls sept acteurs ont eu la chance d’incarner le rôle de James Bond au cours des 58 dernières années, dont Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.



Daniel Craig reprendra le rôle de James Bond pour la quatrième fois dans le film No Time To Die de 2020.



Accueil Envoyer à un ami Partager