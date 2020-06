Gestion Covid-19: L'Assemblée nationale saisie pour auditer Mansour Faye et Abdoualye Diouf Sarr

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

La députée Aïda Mbodj a saisi le président de l’Assemblée nationale d’une question d’actualité pour auditer Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale et de son collègue du Développement solidaire et de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, sur certains aspects liés au plan de riposte contre le coronavirus. Et ce, aussi bien dans la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale que dans la gestion de l’enveloppe de 1000 milliards FCfa, prévue à cet effet.



Selon "SourceA", la cheffe de l’Alliance nationale pour la démocratie «And/Saxal ligguey» a demandé à Moustapha Niasse d’inviter le Gouvernement à se présenter devant la représentation nationale, pour éclairer l’opinion sur leur utilisation respective des 64 et 69 milliards FCfa liés au plan de riposte contre le Coronavirus.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos