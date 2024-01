Gestion budgétaire 2024 : Le Directeur général du Budget promet des innovations

Selon lui, le Sénégal a engagé depuis quelques années, un processus de réformes avec les budgets programmes dont le principal objectif est de renforcer l’amélioration de l’exécution des politiques publiques avec des principes importants qui doivent guider l’action à savoir la performance, la transparence, l’efficacité et l’efficience et la rationalisation des dépenses. Il a souligné que depuis 2020, beaucoup de progrès ont été accomplis avec les budgets programmes notamment la décentralisation de l’ordonnancement.



« Chaque année apporte son lot d’innovations dont le seul objectif est de renforcer l’efficacité, la transparence et la redevabilité. Cette année encore, il y aura encore des innovations dans la gestion des finances publiques. Il s’agit de l’implantation de la planification budgétaire infra annuelle, l’implémentation du contrôle de gestion, la gestion des ressources de transfert, le déploiement des ressources budgétaire au niveau des ambassades et consulats, le contrôle interne » a confié le directeur général du budget.



Selon Maguette Niang, ce sont des innovations que nous devons porter ensemble. Car chaque fois que nous franchissons un pas, explique-t-il, nous fixons un nouveau cap qui fait que nous devons aller ensemble en tant qu’acteurs de la chaine budgétaire.



Dans sa communication, il a souligné que l’exécution budgétaire est soumise à un cadre, des règles qui sont d’ordre référentiel. «Elle est également soumise à des contingences. Ce sont les aléas de la conjoncture. L’exécution budgétaire est aussi soumise à des principes d’équilibres budgétaires. Et c’est tout ça que nous devons gérer au cours du processus. Une des contraintes, c’est d’abord, les recettes au nom de l’antériorité de la recette sur la dépense », a expliqué le directeur général du budget. Maguette Niang de relever que les recettes sont souvent des prévisions soumises à des contraintes de même que les dépenses. Pour lui, le bon gestionnaire, c’est celui qui sait gérer dans les situations de contraintes.

