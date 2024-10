Gestion des inondations à Touba : 2007 personnes ont déjà reçu un soutien financier promis par l’Etat

Dans la commune de Touba-Mosquée, après la gestion des urgences visant à évacuer les eaux de pluie de la ville, et de trouver des abris provisoires pour reloger les sinistrés, le gouvernement a procédé hier vendredi au lancement du cash transfert destiné à appuyer 4000 ménages victimes des inondations dans la cité religieuse, informe LeSoleil-Digital.



A travers le ministère de la Famille et des Solidarités la cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall, s’est déroulée à la sous-préfecture de Ndame, en présence de plusieurs autorités, dont le représentant du Fonds de solidarité nationale et de plusieurs ménages bénéficiaires.



L'objectif de cette rencontre était de procéder au lancement officiel des opérations de transfert financier aux impactés suites aux importantes précipitations de la nuit du 16 au 17 Septembre 2024, occasionnant des inondations dans plusieurs quartiers de Touba. Deux bénéficiaires ont symboliquement reçus les montants alloués devant les autorités administratives,



A Touba, l’évacuation des eaux pluviales était la priorité ; ensuite il fallait procéder au recensement des sinistrés avec une commission mise en place et le fichier a été ensuite envoyé au ministère de la Famille et des solidarités. L’Etat du Sénégal bien avant cela était venu en aide aux sinistrés avec toute la compassion nécessaire.



Selon la même source, le transfert financier a démarré vendredi avec 2007 personnes et chaque ménage sélectionné a reçu un appui variant entre 100. 000 Fcfa et 200. 000 Fcfa en fonction de la nature des dégâts constatés par la commission de recensement. Le tout, pour une enveloppe provisoire de 378;8 millions Fcfa tenant compte de l'enveloppe de 3 milliards Fcfa de la Banque mondiale destiné au projet, selon le gouverneur de région Ibrahima Fall.



Baïdy Niang directeur général du Fonds de solidarité nationale reconnait qu’en marge des réactions de soutien et de compassions entre autres, « nous procédons comme annoncé à des transferts financiers entre 100. 000 Fcfa et et 200. 000 Fcfa, des montants conséquents qui peuvent être utiles ». Et M. Niang espère qu’avec l’appui des autorités, le montant peut augmenter, mais également permettre d’élargir le champs des bénéficiaires victimes des inondations à Touba et partout ailleurs dans le pays.