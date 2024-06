Gestion des ressources naturelles: Plus de 60 milliards FCFA pour 10 régions du pays

Samedi 15 Juin 2024

Le ministre de l’Environnement et de la transition écologique et son collègue en charge de la Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires ont co-présidé, ce vendredi, le lancement du premier comité de pilotage du projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (Senrem). «Cette rencontre a été l’occasion pour les deux départements ministériels, à travers leur unité de gestion de projet (Ugp Senrem Environnement, Ugp Senrem Pêche) de présenter les composantes, mais aussi les étapes principales de mise en place depuis les négociations jusqu’aux accords de financement de 100 millions de dollars US de l’Ida (plus de 61 milliards FCFA)», a informé, dans un communiqué, le ministère de l’Environnement, nous dit Bes Bi.



Il ressort aussi de cette rencontre ayant réuni Daouda Ngom et Dr Fatou Diouf que «les bénéficiaires de ces projets sont essentiellement les collectivités territoriales des régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tamba, Dakar, Fatick, Saint-Louis, Thiès, et Ziguinchor». Sous tutelle des deux ministres, ces unités de projets visent à améliorer, d’ici 2028, la gestion des ressources halieutiques et forestières sans oublier l’accès aux opportunités économiques liées dans les zones des projets.

