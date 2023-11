Gestion du Plan Jaxaay :Les sinistrés de 2005 sans logement, en marche de protestation, réclament leurs titres de propriété Les inondations de 2005 avaient fait des dégâts énormes. À tel point que le président de la République d’alors, Me Abdoulaye Wade, avait lancé le Plan Jaxaay. Un programme de logement destiné aux sinistrés des inondations, notamment ceux de la Banlieue. Mais 17 ans après, plus de 350 familles continuent de réclamer leurs maisons au Plan Jaxaay.

Dimanche, le collectif des sinistrés de 2005 a organisé une marche pacifique de protestation, pour exiger leurs maisons. La marche s'est déroulée à Jaxaay, département de Keur Massar. « 17 années de patience ! 17 ans années de souffrance ! 17 ans années de location ! Défa Doye (Ça suffit) », pouvait-on lire sur leurs pancartes, brandies par des femmes et des enfants.



« Nous avons organisé cette marche pacifique, dans le but de dénoncer avec vigueur, la lenteur dans l’achèvement des logements du Plan Jaxaay et la lenteur dans l’attribution des logements.



Car, depuis 2015, le projet est en arrêt. Il reste 386 maisons à terminer. Les autorités à qui nous nous sommes adressées, nous ont fait comprendre que l’État a dégagé les moyens pour achever les logements du Plan jaxaay. Mais rien ne bouge. Trop, c’est trop ! Nous ne pouvons plus continuer de subir de l’injustice », tonne Thierno Alpha Mbengue.



« Nous réclamons nos maisons. Nous réclamons même nos titres de propriété. À Jaxaay, des maisons sont occupées par des intrus, alors que les véritables ayants-droit sont là. Dans quel pays sommes-nous ? C’est injuste ! », tonne M. Mbengue.



Pour rappel, le Plan Jaxaay est un programme de 3 000 logements, qui devait etre réalisé en 2006 et 2008. Les premières familles avaient été relogées le 17 août 2006.











