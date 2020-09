Gfm fait condamner Evidence Com et Promatex

Restons avec le groupe futurs médias qui était en contentieux avec la société Evidence Com. GFM est sorti vainqueur de ce procès. Le tribunal du commerce a condamné la société Evidence Com à payer à la société Groupe Futurs Medias (GFM) SA la somme de 5 050 400 FCFA, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation, et de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



La société Promatex qui a été traduite en justice également par la société Groupe Futurs Medias (GFM) est condamnée à payer à GF la somme de 4 415 560 FCFA, en plus de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

L'As