Gingembre et thé vert : pour dégraisser le corps et le ventre surtout! Rédigé par leral.net le Mardi 3 Juillet 2018 à 09:22



Rien que chacun de ces 02 ingrédients pris séparément fait un effet du tonnerre sur les ventres les plus graisseux! A plus forte raison quand on les associe à d’autres encore plus puissants. Et le mieux, c’est que contrairement à certaines infusions qui agissent sur la tension, celle-ci n’a aucun effet secondaire. Ce qui veut dire que vous DEVEZ en usez et en abusez!!!



Les ingrédients :

1 cuillère à café de gingembre frais râpé

1 sachet de thé vert

1 cuillère à café cannelle

1 cuillère à café de miel (à la place du sucre)

La recette :





Faire infuser d’abord ensemble le thé vert et le gingembre 5 à 10 minutes, puis rajouter le miel et la cannelle.

A boire le matin à jeun, 30 minutes avant les autres repas, et au cours de la journée à volonté!



Femastuces.com



