Gnara Diallo : un destin tragique d'une Guinéenne de 23 ans Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Juillet 2018 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

Mort de Gnara Diallo : qui était cette jeune fille, d’origine guinéenne, qui vivait en Côte d’Ivoire et qui a été victime d’un accident de moto mortel, ce jeudi 19 avril 2018, au carrefour les Oscars à Cocody-Angré (Abidjan) ?



Gnara Diallo, 23 ans, mère d’une fillette de 2 ans a croisé son destin ce jeudi 19 avril 2018. D’origine guinéenne, « elle est venue en Côte d’Ivoire à l’âge de 17 ans, pour avoir une meilleure vie », nous confie un membre de sa famille avec qui elle vivait à Abidjan, précisément à Angré Petro Ivoire.



Queen G, comme elle aimait se faire appeler, rêvait d’être actrice de cinéma, il faut dire qu’elle était belle de figure et son physique mannequin l’y encourageait. C’est ainsi qu’elle a décroché quelques rôles au cinéma et dans certaines séries télé, telle « Deux couples, un foyer » du réalisateur et producteur ivoirien, Jean-Noël Ghehi Bah.



« Elle aimait tout ce qui touche à l’audiovisuel », nous confie un proche. C’est à juste titre qu’elle était l’une des actrices préférées d’Andy Melo, réalisateur de "National Security", le 24 heures chrono à l’Africaine

« Une 4×4 est venue les cogner par derrière »

Le jeudi 19 Avril 2018, Gnara commence sa journée normalement ignorant ce qui l’attendait en soirée. Elle sort manger avec un ami , à la fin du RDV. « Son ami a proposé de la raccompagner en moto et une 4X4 est venue les cogner par derrière. Elle a été la plus atteinte, elle ne portait pas de casque», selon son parent. Ses amis informés du drame se rendent rapidement sur le lieu de l’accident. Ils l’ont trouvé mal en point : des membres fracturés, une blessure à la tête et presqu’inconsciente.



Elle est transportée, avec son ami, au CHU de Treicheville. Ce dernier, dont le cas n’est pas grave, a été libéré, après quelques heures passées aux urgences. Gnara Diallo elle, est gardée à l’hôpital, elle reprend connaissance plus tard et arrive même à parler. « Vendredi elle a même dit : « Je ne veux plus de yaourt »‘, nous confie une personne qui a partagé ses derniers instants de vie.



Hélas, le matin du samedi 21 avril, les évènements s’accélèrent : Gnara Diallo rend l’âme, laissant derrière elle une fille, des amis et une famille inconsolables. Ses amis et collègues font plusieurs démarches afin de soutenir la famille de Gnara Diallo. Quant à ses parents qui résident en Guinée, ils sont attendus à Abidjan. Ce sont eux qui décideront de la suite des événements.











Alvira Doriss Amoin (ivoiresoir.net)





