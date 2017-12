Golbert DIAGNE : « Saint-Louis n’a jamais eu un maire comme Mansour FAYE » (vidéo)

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2017 à 12:11

Sur le podium du concert de Youssou NDOUR, hier, à la place Faidherbe, Golbert DIAGNE n’a pas tari d’éloges sur le maire Mansour FAYE. Il a soutenu avec force « J'ai aimé Ousmane Masseck NDIAYE et Abdoulaye Diaw Chimère mais Saint-Louis n’a jamais eu un maire comme vous » s’adressant directement à l'édile qui se tenait à côté de lui avec le roi du Mbalakh. "Vous êtes discipliné, calme, patient, véridique et travailleur. Tu travailles tout le temps pour le développement de cette ville », a-t-il déclaré. « Devant toi, tu as toute la jeunesse », a-t-il assuré au maire qui le décorait sur scène. « Tu es en bonne posture. Tu es ministre de la République, beau-frère du président et frère de ma première dame. Ouvre le robinet pour que les jeunes trouvent du travail ».