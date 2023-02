Golf Sud : un fœtus mal enfoui découvert dans un terrain de football

Alertés, les limiers débarquent sur les lieux et procèdent aux constatations d’usage. Ils font appel aux sapeurs-pompiers qui déterrent le fœtus enveloppé dans un morceau de tissu et déposé à l’hôpital pour autopsie.





Une enquête est ouverte par la police afin de tirer cette affaire au clair. Rappelons que dans le même quartier, il y a un mois, un habitant de Golf Sud (Guédiawaye) a découvert au pied de son immeuble un sac contenant un fœtus et du matériel médical. Celui-ci est transparent et présentait des traces de sang visibles de loin.



C’est après avoir constaté que le sac était resté plusieurs jours au même endroit que ce dernier a décidé de l’ouvrir pour avoir une idée de son contenu.

Le matériel médical trouvé avec le fœtus comprenait, entre autres pièces, une seringue et un tube pour perfusion.

Senenews