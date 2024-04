Gouvernance, administration publique : Le chef de l’État encourage la dénonciation des irrégularités et des pratiques contraires à l’éthique Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, encourage les fonctionnaires et les agents de l’État, à dénoncer les irrégularités et les pratiques contraires à l’éthique et à la loi, dont ils seront au courant au sein des entreprises du secteur public.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

“Il est essentiel que chacun se sente libre et soutenu de partager, en toute sécurité, des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l’éthique et à la loi ”, leur recommande le chef de l’État, dans une lettre dont une copie est parvenue à l’APS, jeudi.



M. Faye assure accorder de l’importance à la protection des lanceurs d’alerte.

Il a évoqué la “ volonté collective ” des Sénégalais, de “ bâtir un gouvernement vertueux, fondé sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte ”.



Le président de la République a invoqué la loi 2012-22 du 27 décembre 2012, qui institue le code de transparence en matière de gestion des finances publiques.



Cette loi aménage “ un cadre légal et clair, pour l’intégrité des acteurs impliqués dans la gestion des affaires publiques ”, affirme le chef de l’État.



Elle “ souligne l’exigence d’un comportement éthique et déontologique irréprochable pour tous les agents de l’État, en insistant sur le fait que la transparence n’est pas une option mais une obligation ”, a-t-il ajouté.



Selon le président de la République, cette loi rappelle que les employés de l’État ont le devoir de veiller scrupuleusement à la bonne gestion des ressources qui leur sont confiées et de signaler toute infraction aux règles régissant les finances publiques.



Sur cette base, il les invite à “ incarner pleinement les principes de droiture, de probité et d’exemplarité ”. “i[Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun, où le service [rendu] à nos concitoyens et leur bien-être priment sur toute autre considération]i”, recommande Bassirou Diomaye Faye aux fonctionnaires et agents de l’État.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook