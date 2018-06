Gouvernement: Les raisons de la démission de Mame Mbaye Niang et la confidence à ses proches

Le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang n’est plus membre du gouvernement. Il a démissionné hier de son poste pour « convenance personnelle ». C’est hier, dans la matinée qu’il a déposé sa lettre de démission à la Primature. Cette démission qui a pris de court plus d’un, est liée à la publication d’un rapport de l’Inspection générale financière (Igf) sur le Programme de domaines agricoles communautaire ( Podac, alors sous sa tutelle quand il était ministre de la de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne. Même si son nom n’est pas mêlé directement à cette affaire qui met en cause Jean Pierre Senghor et Mamina Daffé, ancien et actuelle directeur de la structure, Mame Mbaye estime qu’il a été victime d’une campagne de dénigrement.



A croire l’Observateur dans sa livraison du jour, il aurait confié ses proches qu’on l’a présenté dans certaines presse comme l’acteur principal de cette affaire alors que c’est lui-même qui l’a découverte et dénoncée. Pis, Mame Mbaye croit dur comme fer que des membres du gouvernement seraient derrière l’opération de lynchage médiatique.



Un de ses proches a confié au journal qu’il a même interpellé le Premier ministre sur la question. Mais, après avoir constaté que la solidarité gouvernementale s’est transformée en cabale, il a préféré jeter l’éponge. Aux dernières nouvelles, le Premier ministre a tenté une médiation pour le faire revenir sur sa décision, en vain.





