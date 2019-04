Gouvernement : Voici la liste des ministres limogés

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 23:52

La composition du nouveau gouvernement est désormais connue. Dans la liste publiée dans la soirée, on note 32 membres contre 39 pour l’équipe sortante. Onze personnes ont aussi fait leur entrée contre 21 départs. Voici ceux qui ont été limogés.



1. Augustin Tine, Ministre des Forces armées



2. Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, Ministre de la Justice



3. Diène Farba Sarr, Ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie



4. Papa Abdoulaye Seck, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural



5. Mansour Elimane Kane, Ministre du Pétrole et des Energies



6. Mary Teuw Niane, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation



7. Yaya Abdoul Kane, Ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire



8. Mbagnick Ndiaye, Ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie



9. Abdoulatif Coulibaly, Ministre de la Culture



10. Khoudia Mbaye, Ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du développement des Téléservices de l’Etat



11. Abdoulaye Bibi Baldé, Ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique



12. Maimouna Ndoye Seck, Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires



13. Mame Mbaye Niang, Ministre du Tourisme



14. Mame Thierno Dieng, Ministre de l’Environnement et du Développement durable



15. Pape Gorgui Ndong, Ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat



16. Aminata Angélique Manga, Ministre de l’Economie solidaire et de la Microfinance



17. Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, Ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance



18. Souleymane Jules Diop, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du PUDC



19. Birima Mangara, Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget



20. Abdou Ndéné Sall, Ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Développement du réseau ferroviaire



21. Moustapha Lô Diatta, Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, chargé de l’Accompagnement et de la Mutualisation des organisations paysannes.







