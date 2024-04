Gouvernement de Bassirou Diomaye Faye : le C. E. D. S. de Dakar approuve et promet… Le Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Dakar (CEDSDK), un Organisme international à vocation académique reconnu par l'Etat du Sénégal sous l'agrément définitif N repsen/ENSUP/AD/004-2016 délivré par le Gouvernement depuis le 28 Décembre 2016 a réagi suite à la publication de la liste du nouveau gouvernement dévoilé par Ousmane Sonko le premier ministre. Avec la nomination de ses trois anciens auditeurs, le CEDS non seulement approuve, mais promet de ne ménager aucun effort pour les accompagner. Leur communiqué :

Trois anciens auditeurs du CEDS de Dakar dans le premier "gouvernement de rupture, de proximité et de résultats" de la république du Sénégal.



Le CEDS de Dakar réitère ses félicitations au Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye D. Faye et au Premier Ministre Ousmane Sonko qui ont eu la pertinence et la lucidité de nommer, entre autres, l'inspecteur du Trésor Olivier Boucal, et les généraux Jean-Baptiste Tine et Birame Diop, tous les trois anciens brillantissimes auditeurs du CEDS de Dakar, respectivement aux fonctions de Ministre de la Fonction publique, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique et Ministre des Forces Armées.



L'Inspecteur Boucal va incessamment soutenir sa thèse de Doctorat/PhD en Relations internationales et Diplomatie.



Le Général de Corps d'Armée, Jean-Baptiste Tine, ancien Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et ancien Directeur de la Justice Militaire a très tôt compris l'importance, pour les forces de défense et de sécurité, de s'approprier l'Intelligence Économique et Stratégique.



Quant au Général d'Armée Aérienne Birame Diop, ancien CEMGA et actuellement Conseiller Militaire au Département des Opérations de Paix des Nations Unies, il s'est vu attribuer le Diplôme de Docteur Honoris Causa du CEDS de Dakar, dont la cérémonie de graduation, initialement prévue New York, aux Nations Unies, aura finalement lieu à Dakar.



Le CEDS de Dakar qui saisit cette occasion pour féliciter les trois ministres, ne ménagera aucun effort pour leur apporter son soutien indéfectible ainsi qu'au gouvernement de la République du Sénégal qui est son partenaire privilégié depuis Décembre 1999.



