Grammy Awards 2020: Angelique Kidjo remporte le prix du meilleur album de musique du monde Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 09:36 La légendaire musicienne et compositrice béninoise , Angélique Kidjo a remporté le Grammy Award 2020 du meilleur album de musique du monde pour son album Celia.





C’est la 4e fois que la légende africaine remporte un prix aux Grammys. Elle a été nominée neuf fois aux Grammy Awards. Elle a battu la super star nigériane, Burna Boy et d’autres artistes de la catégorie.



Une victoire qu’elle a dédié au jeune chanteur nigérian Burna Boy, donné favori après le succès de son album African Giant.



L’album Celia a été produit par David Donatien, musicien multi-instrumentiste né en Martinique. “La vie est dingue, je suis tellement fier d’avoir remporté le Grammy de la meilleur musique du monde“, a-t-il écrit sur son compte Instagram. “Merci du fond du cœur à Angélique Kidjo et à tous les artistes incroyables qui nous suivent dans cette belle aventure.”



Bien que la catégorie World Music reste incertaine, la nomination de Burna Boy a été une étape importante pour la musique africaine contemporaine.



“C’est pour Burna Boy, [il] fait partie de ces jeunes artistes [qui] sont venus d’Afrique [qui] changent la façon dont notre continent est perçu, et la façon dont la musique africaine a été la pierre angulaire de chaque [type] de musique », a fait remarquer Angelique.



Burna Boy a exprimé à plusieurs reprises être un grand fan de l’artiste célèbre béninoise.



Voici la liste des vainqueurs des principales catégories de cette 62e édition des Grammy, qui ont été décernés dimanche soir à Los Angeles par la Recording Academy, organisation regroupant les professionnels de l’industrie du disque.



– Album de l’année –



Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»



– Enregistrement de l’année, attribué pour la performance globale d’un titre –



Billie Eilish, «Bad Guy»



– Chanson de l’année, attribué aux auteurs/compositeurs –

Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell, «Bad Guy»



– Révélation de l’année –



Billie Eilish



– Meilleure vidéo musicale: Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»



– Meilleur album de rap: Tyler, The Creator, «Igor»



– Meilleur album de rock: Cage The Elephant, «Social Cues»

– Meilleur album vocal pop: Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»



– Meilleur performance pop solo: Lizzo, «Truth Hurts»



– Meilleur duo ou performance collective pop: Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»



– Meilleur album de musique urbaine contemporaine: Lizzo, «Cuz I Love You (Deluxe)»



– Meilleur album de R&B: Anderson .Paak



– Meilleur album de musique alternative: Vampire Weekend, «Father of the Bride»



– Meilleur album de musique du monde: Angelique Kidjo, «Celia»









