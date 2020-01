Grand Bal 2020 au Cices : Birane Ndour offre l’exclusivité des droits de diffusion au groupe Walf

Le Directeur général du Groupe Futurs Médias (Gfm), Birane Ndour, a décidé d’offrir au groupe Walfadjri la diffusion en exclusivité du concert de son père, Youssou Ndour. Concert tenu le samedi 4 janvier dernier au Cices.



Par ce geste, il veut raffermir les liens entre les deux groupes, surtout que, dit-il, Cheikh Tidiane Niass se montre très courtois avec la famille Ndour et préserve très bien les règles de bons voisinage. En effet, le domicile de feu Sidy Lamine Niass où vit son fils, actuel patron de Walfadjri, fait face au domicile de Ndèye Sokhna Ndour, la mère du patron du «Super étoile».



On se rappelle qu’à la suite du décès de Sidy Lamine Niass, Youssou Ndour, à la tête d’une forte délégation, avait fait le déplacement à la maison mortuaire et avait assuré à Cheikh Tidiane Niass, le fils aîné du défunt, qu’il pourra compter sur lui, en toutes circonstances.



Igfm