Grand Bal: La visite nocturne de Youssou Ndour au Grand Théâtre

Youssou Ndour et le super étoile préparent activement le Grand Bal de ce samedi. Ce vendredi, jusque tard dans la nuit, le roi du Mbalax était à l'esplanade du Grand Théâtre où il a donné à ses fans un show qui promet d'être inoubliable, informe Igfm.



Après avoir fait le tour pour voir l'état d'avancement et la solidité des installations, il a fait une balance avec son orchestre. C'était un Grand Bal avant l'heure, un très beau spectacle en sons et lumières. Ce samedi, ça promet !!!