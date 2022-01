Grand Bal, la gestion des toilettes: Le Sénégalais et la salubrité, une vieille et longue histoire

Le Sénégalais et la salubrité, c'est une vieille et longue histoire. Selon Pape Ndiaye, l'un des préposés au nettoyage de surface et à l'entretien des toilettes de Dakar Arena, "certains jettent les mouchoirs par terre, alors que des sachets poubelles sont disponibles et à portée. Ce sont des saboteurs, mais on va continuer à sensibiliser et j'espère que cela ne se répétera plus prochainement", a-t-il dit au micro de Leral.