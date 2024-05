Grand Entretien/ Nafissatou Diallo, députée libérale : « Le PDS ne compte pas laisser la plainte annoncée contre Amadou Ba et les juges du conseil constitutionnel » Nafissatou Diallo, députée libérale, s’est entretenue avec le groupe Leral. La secrétaire nationale à la communication du Parti Démocratique Sénégalais est revenue sur les raisons pour lesquelles, le PDS a soutenu la coalition Diomaye président. Concernant leur absence dans le gouvernement, la députée dit soutenir Diomaye sans conditions.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2024

« Karim a beaucoup souffert, il a toujours été victime d'injustice, notamment lors de la dernière présidentielle où le BBY les a retirés de la course présidentielle », a-t-elle déclaré. Selon la députée, le PDS ne compte pas laisser la plainte annoncée contre Amadou Ba et les juges du conseil constitutionnel.



Interpellée sur le retour de Karim au Sénégal, N.D n'a pas donné de date mais a affirmé qu'il sera là cette année. La secrétaire nationale à la communication du parti démocratique Sénégalais se dit prête pour une dissolution de l’Assemblée, car cela est normal pour un nouveau régime. La députée est revenue sur les recommandations du PDS concernant le problème du foncier et a également donné son point de vue sur la publication des rapports.



Nafissatou a également évoqué les activités actuelles du parti pour mieux préparer les étapes à venir , occasion pour elle de demander au chef de l’État d’assainir la presse, TikTok, YouTube et de travailler à la citoyenneté .



