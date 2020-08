Grand Jury - "Moi Me El Hadji Diouf, guéri du coronavirus" Me El Hadji Diouf a été l’invité de l’émission Grand Jury qui va être diffusée en intégralité ce dimanche 23 août à 11 heures. Une tribune au cours de laquelle, l’avocat a fait pu faire la révélation pour le moins inattendue.

Plusieurs personnalités ont pu chopé le virus au Sénégal depuis l’apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars dernier.



Si certaines sont décédées, d’autres, plus chanceuses, à l’instar de Me El Hadji Diouf ont survécu.





