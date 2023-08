Grand Magal de Touba : Kolda se prépare, les fidèles mourides appelés au strict respect des règles de la Ville Sainte Une caravane de sensibilisation et de préparation du grand Magal de Touba, prévu le 4 septembre prochain, est en cours à Kolda (sud), organisée par des fidèles mourides à travers les artères de la commune, a constaté l’APS.

Lundi 21 Août 2023

« Les fidèles mourides de Kolda, à l’instar de ceux des autres régions, organisent une caravane pour regrouper et sensibiliser les disciples en vue de préparer le Magal », a dit Alassane Goudiaby, porte-parole et chargé de la communication du khalife de la communauté mouride à Kolda.



« Le guide religieux des mourides à Kolda a demandé aux fidèles de veiller au respect des recommandations formulées par notre guide spirituel pour veiller sur la ville sainte et ne pas faire des choses qui vont à l’encontre des principes de notre guide », a affirmé Alassane Goudiaby.



Il a ajouté : « Depuis quelques années, nous avons constaté que le grand Magal coïncide avec des situations politiques tendues. C’est pourquoi, le guide recommande aux politiques notamment au chef de l’Etat de pardonner aux détenus et a prié pour un Sénégal de paix ».



Sur l’émigration irrégulière, le chargé de communication du guide des mourides à Kolda a dit : « Nous demandons des prières pour les jeunes et les invitons à rester sur place afin d’éviter d’affronter les routes périlleuses et mortelles à la recherche d’un bien-être ».





