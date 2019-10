Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Grand P et Eudoxie Yao: «Le mariage est pour très bientôt» Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 11:44 | | 0 commentaire(s)| Depuis son passage en août dernier à l’émission Faha Faha où il avait publiquement déclaré sa flamme à Eudoxie Yao, Grand P, le chanteur guinéen ne cesse d’alimenter les commentaires sur les réseaux sociaux. Au cours de cette émission à laquelle il prenait part en Côte d’ivoire, il n’avait pas caché son amour pour la femme aux rondeurs envoûtantes.

Pour exprimer un peu plus son amour à l’ivoirienne, l’homme avait même promis de venger Eudoxie Yao suite à son agression à Paris. Comme pour dire que c’est «petit marteau qui casse gros caillou».



Des déclarations qui ont eu un son tout particulier aux oreilles d’Eudoxie Yao. C’est sans doute une marque d’attention qui ne pouvait pas la laisser indifférente. Depuis lors, Grand P et Eudoxie Yao sont régulièrement ensemble et partagent les mêmes scènes de spectacle.



Au début du mois d’Octobre, Eudoxie Yao avait fait honneur à Grand P en assistant au concert de la star au palais du peuple en Guinée.

Après le concert, Eudoxie a déclaré qu’elle rentrerait en Côte d’Ivoire avec Grand P: « C’est Dieu qui est fort. Merci à la République de Guinée. Vous êtes très chaleureux. Mais je pars en Côte d’Ivoire avec mon mari Grand P »,

Toutefois, Grand P a réagi dernièrement en homme jaloux, lorsque l’ivoirienne a laissé un autre homme toucher ses formes et en acceptant même qu’il la soulève.





Malgré ce petit moment de jalousie, Eudoxie Yao continue de rassurer Grand P. Le couple a d’ailleurs été aperçu dans une boutique où Eudoxie devrait acheter sa robe de mariage



Eudoxie a déclaré: « A l’institue Mira beauté pour choisir la robe de mariée » avant d’ajouter « le mariage est pour très bientôt ». S’agit-il d’une simple plaisanterie? Seul l’avenir nous le dira.





Accueil Envoyer à un ami Partager