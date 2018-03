Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Grand Show du Zénith : Viviane a dépensé "400.000 euros" (260 millions F CFA) Rédigé par leral.net le Mardi 6 Mars 2018 à 14:37 | | 0 commentaire(s)| Fin des répétions, la reine du « Diolof Band » se repose un moment pour nous faire le point sur son prochain spectacle au Zénith de Paris. Entre objectifs, démarches et budget, les leçons sont vite tirées.



D’après les informations du journal "L’Observateur", Vivi est au meilleur de sa forme, tout à fait zen et relax. La du Diolof Band Music, à confié : « Je pense avoir mis toutes les chances de mon côté pour réussir. Je suis également tés enthousiaste à l’idée de retrouver mon public et de le satisfaire. Je suis fin prête et les chorégraphies sont au point. Il ne me reste plus qu’à monter sur scène et assurer un show mémorable ».



Selon elle, le 8 mars, c’est la Journée de la femme et elle compte rendre un vibrant hommage en tant qu’ambassadrice des femmes. Elle œuvre très souvent à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la lutte contres toutes formes de violence exercées sur leurs personnes. Toujours selon la même source, Viviane Chidid révèle que le budget du Zénith lui a coûté 400.000 euros (plus de 260 millions).



C’est dans cette logique qu’elle souligne que « l’Etat du Sénégal doit mettre la main à la pâte ; c'est évident que si je réussis mon pari, c’est le Sénégal qui sera à honneur ».



