Grand-Yoff : une élève du Collège Hyacinthe Thiandoum portée disparue depuis mercredi

Depuis, elle n’est plus revenue. Dans son école, il est signalé que la fille n’y est pas arrivée hier, justement pour le cours qui était prévu. Ses parents, « très inquiets », ont fait, ce jeudi, le tour des commissariats et même de la Gendarmerie de la Foire pour informer de cette situation surtout au moment où des cas d’enlèvements sont enregistrés à Dakar.



Une personne proche de la famille avec laquelle nous nous sommes entretenus ce jeudi matin, veut rester prudente. « Nous n’écartons aucune piste. Nous voulons savoir si tous ses amies étaient présentes hier au cours, a-t-elle dit, estimant qu’il y a une possibilité qu’elle ait programmé, peut-être une excursion sans avertir ». Toutefois, « elle ne l’a jamais fait », se précipite de préciser la source. Le seul souhait qu’elle émet de tous ses vœux, est que la disparue soit retrouvée « saine et sauve ».











