Grande-Bretagne: "Honteux" d'être une minute en retard, un ministre présente sa démission

"Honteux" de son "impolitesse", Lord Michael Bates a présenté sa démission du gouvernement pour ne pas avoir été présent à temps pour répondre aux questions de l'opposition: un intolérable manque de "courtoisie" à l'égard de la principale intéressée, la baronne Lister, a-t-il lui-même jugé.



Quittant la Chambre des Lords sous la désapprobation de son camp et l'embarras de ses détracteurs, Lord Michael Bates a marqué les esprits pour son intégrité en effet rarissime, pour ne pas dire excessive.



La Première ministre Theresa May a finalement refusé sa démission et l'opposition a jugé qu'une excuse était " tout à fait suffisante".







7sur7.be