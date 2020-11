Grande Mosquée de Dakar/Acte contre nature: l'un des gordjiguénes était à quatre pattes et... A peine le procès d'une vingtaine d'homosexuels évacué il y a moins d'un mois où ces derniers fêtaient un anniversaire et un mariage, un autre scandale éclate. Avec deux homos qui s’adonnaient à des contre nature.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 05:44 | | 0 commentaire(s)|

Les deux tourtereaux ont été surpris en pleins ébats à la place de la Grande Mosquée de Dakar, ce lieu de culte réputé et très fréquenté.



Selon Les Echos, ils avaient la culotte baissée , l'un était à quatre pattes dans le lieu de culte.



S.Sy, âgé de 29 ans et S.Diouf sont pourtant tous deux des musulmans. Une sortie qui va encore faire couler beaucoup d'encre.



