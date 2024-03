Grande crainte d’une perte de leurs emplois : Le désarroi enfle chez les travailleurs de la Sonacos L’inquiétude et le désarroi enflent chez les travailleurs de l’unité industrielle de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos). Et c'est une grosse crainte d’une perte de leurs emplois, qui va crescendo chez les huiliers. Car, d'après "L'As", d'où nous tenons l'information, l’usine fait face à un grave problème d’approvisionnement en arachides.



Selon le journal, la campagne de collecte va très mal, alertent les travailleurs qui ne cachent plus leur inquiétude. Ils déplorent l’indifférence des autorités sur la situation que traverse l’unité industrielle de Ziguinchor.



«On a l’impression que personne ne semble se préoccuper de la situation de l’usine, alors qu’elle est au bord du gouffre. Le pire, c’est que nos autorités ne disent rien », se désole Samba Badji, secrétaire général du syndicat des corps gras de la Sonacos de Ziguinchor.



Selon lui, depuis deux ans, les campagnes de commercialisation de l’arachide battent de l’aile. A l’en croire, depuis maintenant plusieurs années, l’unité industrielle de la Sonacos de Ziguinchor peine à atteindre ses objectifs. Impuissants devant la situation alarmante que traverse l’usine, les travailleurs n’ont que leurs yeux pour constater les dégâts.



