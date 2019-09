Grande mosquée Massalikoul Djinane : Le nom de l’imam Ratib connu

La Grande Mosquée mouride de Dakar qui sera inaugurée vendredi 27 septembre 2019 par le Khalife général des mourides aura comme Imam Ratib Serigne Bassirou Lô. Un grand érudit et intellectuel qui a des connaissances avérées dans les Sciences islamiques. Il était aussi Imam dans la ville de New York aux États-Unis.



Il a été désigné depuis deux ans par le défunt Khalife général Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké et Serigne Mountakha en était informé à l’époque.



Il est le fils de Moustapha Lô de la famille de Serigne Dame Abdou Khadre Lô, un Cheikh de Serigne Touba qui a eu à enseigner le Coran et les Sciences islamiques à plusieurs fils de Cheikhoul Khadim.



La grand-mère, Sokhna Mouslymatou Mbacké, est la fille de Serigne Touba, et sœur germaine de feu Serigne Mourtalla Mbacké.





A rappeler que les prières pendant les grandes fêtes (Korité et Tabaski) à la mosquée Massalikoul Djinane sont jusque là dirigées par l’imam Serigne Moustapha Mbacké.



