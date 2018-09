Grande mosquée de Dakar: L'imam réconcilie Atepa et Abdoulaye Makhtar Diop

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

L'imam de la Grande mosquée de Dakar, Alioune Moussa Samb, a réconcilié Pierre Goudiaby Atepa et le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Le rabibochage a eu lieu hier, mardi 4 septembre, au cours d'une réunion convoquée par l'Imam Samb.



L'AS, qui donne l'information, révèle qu'au terme de leur réconciliation, l'architecte, candidat à la présidentielle du 24 février 2019, a demandé au député de voter pour lui et son parti, Sénégal rekk, au prochain scrutin.



Les deux hommes s'étaient froissés au lendemain de la tuerie de Bofa Bayotte (13 morts). Jugeant la réaction d'Atepa sur cette affaire, Abdoulaye Matar Diop avait laissé entendre que ce dernier, était un plénipotentiaire des rebelles, que d'aucuns voyaient derrière ce massacre. Goudiaby avait porté plainte. L'affaire, renvoyée à deux reprises, est pendante.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook