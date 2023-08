Grave accident près du Technopôle: Plusieurs victimes enregistrées

Cet accident d’une violence atroce, a opposé un car dit Ndiaga Ndiaye immatriculé DK-5657-H et un taxi immatriculé DK-5430-Z.



Selon le chauffeur du taxi, c’est le car Ndiaga Ndiaye, roulant à vive allure, qui a fini sa course sur son véhicule, avant de se renverser sur le trottoir. Beaucoup de victimes ont été enregistrées, lit-on dans "Rewmi".



Plusieurs blessés graves, dans un état critique, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux de l’accident. Le chauffeur du car Ndiaga Ndiaye aurait pris la tangente, avant de disparaître dans la nature.



Le taximan l’a décrit comme un chauffeur inconscient, impoli sur la route et qui ne semblait pas se soucier de la vie de ses passagers