Graves accusations d’Aby Ndour : KFC Sénégal dément fermement « ces allégations et se réserve le droit de poursuites judiciaires » La sortie récente de la chanteuse Aby Ndour, sœur de notre célébrité internationale Youssou, a suscité la réaction de KFC Sénégal, principale accusée.

A travers un communiqué parvenu à Leral.net, KFC Sénégal dit démentir « avec la plus grande fermeté, les allégations de Madame Aby Ndour, contenues dans une vidéo publiée à la fin de la semaine dernière ». *



« Selon les propos de Madame Ndour, tenus le jeudi 2 juillet 2020 à 18 heures 54 minutes sur sa page Facebook, KFC Sénégal convoiterait l’espace de terrain situé sur le rondpoint à côté de l’ambassade du Mali, sur la Corniche. Dans sa déclaration, elle affirme que les promoteurs de KFC Sénégal auraient fait exercer de la pression sur les autorités pour faire déguerpir ses installations » dit le document.



Le groupe marque son étonnement et s’offusque profondément « contre ces affabulations qui n’ont aucun fondement. En effet, Kfc Senegal N’a Aucune Prétention D’occuper Cet Espace. Il n’en a jamais eu et n’en aura jamais. Aucune demande n’a jamais été formulée dans ce sens et aucune démarche n’a jamais été menée à cette fin ».



Il dit disposer de suffisamment d’espace, avec tout le confort nécessaire, pour mener ses activités dans les locaux et les dépendances qui lui ont été loués par VIVO ENERGY, sur la Corniche.



« En effet, avec 400 mètres carrés de surface intérieure, répartis sur deux niveaux, KFC a une capacité d’accueil de plus de 200 personnes. A l’extérieur, il partage avec les commerces voisins un parking de plus de 40 places de voitures et de motos. Il s’y ajoute un service au volant qui peut accueillir jusqu’au 10 voitures », explique-t-il.



KFC soutient n’avoir aucun besoin ou volonté d’extension de son restaurant établi sur la Corniche et se réserve le droit de saisie et de poursuite judiciaires contre toutes personnes ou entités qui tenteraient d’utiliser son nom ou son image dans cette affaire qui ne le concerne ni de près, ni de loin.



