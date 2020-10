Graves attaques de Clédor Sène: «Macky Sall a fait venir au Sénégal une société de mercenaires depuis 2014» Clédor Sène n’a pas mis de gants pour accuser le président de la République, Macky Sall d’avoir fait venir des mercenaires au Sénégal. Selon le leader du Mouvement Claire Vision, cette société de mercenaires s’appelle Halliburton et excelle dans la déstabilisation.

D’après le journal « Tribune », c’était lors de sa conférence de presse pour, dit-on, apporter une réplique au député Aliou Dembourou Sow suite à ses déclarations «ethnicistes et belliqueuses», invitant les peulhs à s’armer de machettes pour défendre la troisième candidature du chef du parti de l’Alliance pour la République (Apr).



D’après Clédor Sène, « le Président Macky Sall s’inscrit dans une logique de chaos et de confiscation du pouvoir. Il s’inscrit aussi dans une logique de violence et de brimade des populations. Parce qu’il a tout fait pour installer le Sénégal, il y a quelques années, dans un climat de terrorisme. Depuis 2014, Macky Sall a fait venir une société de mercenaires au Sénégal ».



« Cette société qui s’appelle Halliburton, fait dans la prestation du service hydrocarbure spécialisée dans le forage en eau profonde, mais elle dispose également d’une Smp (Société militaire privée). SMP, c’est la nouvelle dénomination diplomatique de mercenaires. Ils sont spécialisés dans la déstabilisation des pays pour protéger les contrats pétroliers qu’ils nouent avec ces États », a-t-il gravement chargé.



