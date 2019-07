Graves révélations du journaliste Amédine Sy: "A la Can, quelqu'un a mis des gris gris dans la chambre de Mbaye Niang" Les langues se délient après la déception lors de la Can 2019, avec la finale perdue par le Sénégal face à l'Algérie (1-0). L'ancien journaliste du Populaire, Amédine Sy donne des explications sur l'inefficacité criarde de l'attaquant des Lions, Mbaye Niang. L'attaquant de Rennes aurait été victime de maraboutage dans la tanière.

