Graves révélations sur Ousmane Sonko: Qui est cette Juliana qui l'accuse de l'avoir engrossée et...

Notre source, très au fait du dossier, révèle: "En 1999, Juliana était étudiante en deuxième année de droit à l'UCAD. Juliana est aussi la petite sœur d'un des amis de Ousmane Sonko.



Entre 2000 et 2001, la fille serait tombée enceinte de Sonko et au lieu de prendre ses responsabilités, il l'aurait poussée à avorter et il s'en était suivi des complications ", fait-il savoir.



Juliana jugée et condamnée



La jeune fille s'est retrouvée à la police, avant d'être jugée et condamnée. A l'en croire, "sa famille avait voulu à son tour porter plainte, mais avec l'intervention du grand frère de cette dernière et la promesse ferme de Sonko d'épouser la fille, l'affaire serait finalement gérée à l'amiable", poursuit notre source. .



Qui balance encore: " Quelques mois après, Ousmane aurait disparu et coupé toute communication avec Juliana et sa famille et même avec son ami, le grand frère de la victime. Ce dernier est aussi un homme très respecté au Port Autonome de Dakar ", dit-elle.